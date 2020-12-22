Москва, , 17:34 — REGNUM Заместитель начальника одного их отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, передаёт 22 декабря телеканал «Рен ТВ».

Как стало известно, тело 38-летнего подполковника Александра Д. было обнаружено накануне утром около одного из домов по улице Цандера.

Сообщается, что при осмотре квартиры погибшего была обнаружена предсмертная записка, в которой он попросил никого не винить в его смерти.

В пресс-службе ФСО отказались комментировать данную информацию, при этом не подтвердив и не опровергнув её.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по факту произошедшего ведётся доследственная проверка. По предварительным данным, офицер свёл счёты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой.

Отметим, что это уже второй случай самоубийства среди сотрудников ФСО за последнее время. 30 ноября сотрудник ведомства совершил самоубийство во время несения службы в районе Соборной площади Кремля — также, предположительно, по личным мотивам.