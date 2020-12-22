Воронеж, , 16:57 — REGNUM Воронежский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего консультанта по безопасности посольства США, ранее признанному виновным в совершении убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года во дворе дома на улице Комарова был обнаружен истекающий в крови мужчина. Позже был задержан подозреваемый, сотрудник посольства США. Как выяснилось, причиной конфликта между двумя мужчинами стала ревность — убитый встречался с супругой своего оппонента, мирно договориться не получилось, и в ход пошёл нож.

В августе 2020 года Советский районный суд вынес решение по уголовному делу, назначив фигуранту дела наказание в виде девяти лет лишения свободы. Осужденный обжаловал приговор, облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор без изменения, сообщили «Вести Воронеж».

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