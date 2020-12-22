Омск, , 16:57 — REGNUM Уголовные дела о краже и о неправомерном завладении автомобилем возбуждены в Омске после угона жителями города иномарки Toyota Land Cruiser у своего работодателя, сообщили 22 декабря в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Мартышка бразза в новосибирском зоопарке Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Автомобиль был угнан в ночь на 22 декабря со двора дома по улице 1 Украинский переулок в Омске. Владелец также пожаловался на пропажу у него 150 тысяч рублей и сказал, что подозревает двух молодых людей, «которые работали и проживали у потерпевшего в его же частном доме».

Автомобиль был замечен на трассе Новосибирск-Омск. В ходе преследования он съехал в кювет «и какое-то время двигался по сугробам, но вскоре заглох». Из него выбежали два человека без верхней одежды и безуспешно пытались скрыться.

«Вместе с ними проследовала и 18-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении внедорожника, — говорится в сообщении. — Оказалось, что ради этой пассажирки и была угнана Toyota».

На допросе выяснилось, что злоумышленники, 20-летние жители Омска, «нашли под диваном крупную сумму денег, а в прихожей ключи от машины».

«Молодые люди пригласили в гости общую знакомую, решили произвести впечатление и выдали иномарку за свою и предложили съездить в новосибирский зоопарк», — говорится в сообщении.

Управлял автомобилем ранее судимый за кражи омич без водительского удостоверения. Ведётся расследование по факту хищения 150 тысяч рублей и дело об угоне машины.