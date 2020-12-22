Усть-Илимск, Иркутская область, , 16:06 — REGNUM Шесть сотрудников лесоперерабатывающего предприятия в городе Усть-Илимск (Иркутская область) пострадали в результате выброса сероводорода, сообщили 22 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Двое из пострадавших находятся в реанимации в стабильном состоянии. По факту случившегося начата доследственная проверка по статье о нарушении требований охраны труда.

На месте ЧП работают следователи, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры.