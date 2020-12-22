Москва, , 15:16 — REGNUM Бывший замглавы департамента Минобороны РФ Даниил Суханов и ещё один фигурант уголовного дела экс-заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина арестованы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили 22 декабря в пресс-службе суда.

В случае задержания Даниила Суханова и Алексея Куприянова поместят под стражу на два месяца. Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

«В связи с объявлением обвиняемых в межгосударственный розыск, вышеуказанная мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания их на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию РФ», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Отмечается, что Куприянов ранее был генеральным директором Санкт-Петербургского инженерно-технического центра Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Басманный суд Москвы отправил под арест Куракина, которого подозревают в получении взятки и особо крупном мошенничестве. До 17 января также арестованы его предполагаемые сообщники Максим Ан и Владислав Холодков.

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