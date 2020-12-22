Тамбов, , 15:01 — REGNUM Решение по уголовному делу об убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны вынес суд в Тамбовской области, сообщили 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета России. Виновным в убийстве признан 46-летний житель села Тулиновка Тамбовского района.

Как установлено судом и следствием, 26 мая 2020 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, разбив окно, залез в дом ветерана. Затем он нанес удары топором лежащему ветерану и напал на его внучку, пытавшуюся его остановить, а затем сбежал с места преступления. Ветеран скончался на месте происшествия, его внучку спасли врачи.

«Согласно выводам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у фигуранта в период инкриминируемых деяний было обнаружено временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ», — сообщили в СК.

Суд вынес решение назначить ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.