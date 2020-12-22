Курган, , 14:54 — REGNUM На Каргапольском машиностроительном заводе тяжело травмирован рабочий. Проводится доследственная проверка происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что 19 декабря 2020 года в одном из цехов при погрузке металлические конструкции упали на 37-летнего рабочего. Пострадавший получил тяжелую травму позвоночника.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и соблюдение правил техники безопасности при выполнении погрузочных работ на предприятии.