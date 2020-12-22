Найроби, , 15:02 — REGNUM Силовые структуры прибрежных районов Кении были приведены в состояние боевой готовности после нападения неизвестных на десятерых пограничников в Ламу 20 декабря. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на доклад разведывательной службы.

По данным представителей разведки, офицеры пограничного патрульного подразделения чудом спаслись, когда подозреваемые в причастности к рядам террористов открыли огонь по их автомобилю на трассе Ламу-Гамба.

Нападение произошло в тот же день, когда разведка сообщила, что около 05:00 утра в субботу, 19 декабря, 16 подозреваемых в причастности к рядам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересекли границу с Сомали в Гариссе.

«Крайне важно, чтобы сотрудники Службы безопасности в этом районе были особенно бдительны, чтобы предотвратить любые возможные нападения», — говорится в докладе разведки.

Начальник полиции округа Ламу Мозес Мурити подтвердил, что вооруженные боевики устроили засаду на автомобиль, перевозивший около 10 офицеров в Ньонгоро. Он добавил, что в настоящее время объединенные подразделения Сил обороны Кении и полиции преследуют боевиков.