Стерлитамак, Башкирия, , 14:42 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства женщины на остановке общественного транспорта возбуждено в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 22 декабря в г. Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов получили информацию об обнаружении женщины с ранениями на остановке общественного транспорта. Вскоре женщина скончалась. Было установлено, что у погибшей исчезла сумка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем.

Позже стражи порядка получили сообщение от местной жительницы о том, что ее брат (22-летний житель г. Ишимбая) сознался в убийстве женщины и сейчас он находится у нее дома. Мужчину доставили в следственный отдел.

По версии следствия, подозреваемый пришел на остановку общественного транспорта на ул. Артема, там он встретил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая намеревалась уехать на работу. Следователи считают, что во время разговора подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов, забрал ее сумку и скрылся с места происшествия.

Расследование дела продолжается.

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