Архангельск, , 14:27 — REGNUM 28-летний житель Архангельской области, убивший трех женщин, проведет остаток жизни в колонии. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, приговор по громкому делу вынес сегодня, 22 декабря, областной суд.

Первое убийство Степан Сопочкин совершил 4 апреля 2020 в Архангельске — в ходе ссоры он задушил свою 83-летнюю родственницу, в квартире которой проживал. В течение нескольких дней он оставался в квартире, до тех пор, пока 78-летняя соседка не открыла в нее дверь своим ключом. Он задушил и ее, а затем проник в квартиру своей второй жертвы и убил ее дочь и предпринял попытку задушить ее несовершеннолетнюю внучку.

«Получив от девочки 6 700 рублей, с места преступления скрылся», — сообщили в ведомстве.

После убийства и разбойного нападения Сопочкин, чтобы скрыть следы своих преступлений, поджог квартиру своей родственницы, но пожар был оперативно потушен.

Преступника задержали 13 апреля на юге Архангельской области при попытке ограбить продовольственный магазин.

«Все преступления совершены им в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

Приговором суда Сопочкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Гражданский иск прокурора в интересах несовершеннолетней потерпевшей на сумму 4 млн рублей удовлетворен.