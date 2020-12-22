Саратов, , 13:56 — REGNUM Следственные органы Саратовской области на должностных лиц КПСО «Госжилстрой» (преобразовано в ООО «Госжилстрой») и министерства строительства и ЖКХ, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в рамках реализации подпрограммы областного правительства предусматривающей обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, КПСО «Госжилстрой», подведомственное минстроительства и ЖКХ Саратовской области, заключило договоры подряда с четырьмя организациями на строительство 11-ти многоквартирных домов в 10-м микрорайоне жилого района «Солнечный-2» в Саратове.

С января 2014 года по декабрь 2019 года должностные лица КПСО «Госжилстрой» (ООО «Госжилстрой») и минстроительства и ЖКХ Саратовской области, злоупотребляя своими должностными полномочиями, имея возможность произвести расчет по договорам подряда денежными средствами, передали строительным организациям 388 жилых помещений, которые должны были быть предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Их действия существенно нарушили права и интересы данной социально незащищенной категории граждан и сделали невозможным исполнение госпрограммы Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, сотрудники министерства строительства и ЖКХ Саратовской области в ноябре 2018 года, превышая свои должностные полномочия, подготовили с нарушением закона аукционную документацию на объявление электронных торгов по определению подрядчика для участия в долевом строительстве 69 квартир в Саратове. Новое жилье предназначалось для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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