Москва, , 13:45 — REGNUM Расследование уголовного дела вооружённой банды, участники которой под видом сотрудников силовых структур грабили квартиры и офисы, завершено. Об этом сообщила 22 декабря официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что Генеральной прокуратуре РФ для утверждения обвинительного заключения передано дело в отношении участников организованной преступной группы. Это Максим Родионов, Александр Соболев, Вячеслав Васильев, Роман Аксенов, Антон Анагин и Константин Николаев.

По данным следствия, бандиты приступили к грабежам не позднее 2017 года. Они орудовали в квартирах и офисах в Москве и Санкт-Петербурге, ущерб от их действий составил около 500 млн рублей.

Так, в марте 2018 года грабители под видом полицейских проникли в квартиру в Санкт-Петербурге. Они избили и связали жильцов, потом завладели деньгами и имуществом на сумму более 5 млн рублей.

В июле того же года налёту подвергся офис в Москве, там злоумышленники похитили более 480 млн рублей. Они угрожали сотрудникам огнестрельным оружием, при этом надев одежду с символикой ФСБ и СКР.

Трое из членов банды были объявлены в международный розыск. Один из них задержан в Германии, решается вопрос о его выдаче России. Расследование уголовного дела продолжается.