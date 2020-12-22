Донецк, , 12:56 — REGNUM Представители украинских силовых ведомств обстреляли северо-запад населенного пункта Горловка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Горловки (поселок шахты 6/7)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что силовиками Украины было в 10:25 (совпадает с мск) выпущено в данном направлении шесть гранат из РПГ-7 и 20 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.

При этом отмечается, что огонь велся со стороны шахты «Южная» в населенном пункте Дзержинск, который находится под контролем украинских властей.

Также указывается, что данных о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР.