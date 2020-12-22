Самара, , 12:48 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-служб ведомства, днем 21 декабря в м.р. Красноярский спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в с.п. Большая Каменка. По тревоге были подняты 23 огнеборца на 9 единицах техники. Вскоре они потушили пожар на площади 50 кв. метров.

Сообщается, что во время борьбы с огнем были найдены тела мужчины 1969 года рождения и женщины 1935 года рождения.

По предварительной версии, пожар случился из-за неисправности печного оборудования.

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