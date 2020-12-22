Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня — с 23 по 25 декабря. В регионе будет очень холодно и снежно.

Уже 23 декабря по республике местами возможен небольшой снег, по среднему Прибайкалью до умеренных снегопадов. Температура ночью составит — 22 — 27 °C, местами от — 32 до — 37 °C. Днём будет от — 12 до — 17 °C (местами от — 22 до — 27°C).

Днём 24 декабря столбик термометра может достигать отметок от — 23 до — 28 °C. Но уже ночью 25 декабря температура воздуха по крайнему северу опустится до — 44 °C. Днем будет — 21 °C, местами до — 31 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы до 40 °C нароют также и Алтайский край.

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