Уфа, , 12:34 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве знакомого в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 19 декабря стражи порядка получили сообщение о 20-летнем жителе деревни Новоакбулатово, который получил ранения холодным оружием. Вскоре от полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. По версии следователей, поздним вечером рядом с администрацией Новоакбулатовского сельсовета потерпевший и его 20-летний знакомый поссорились. Следователи считают, что за последнего вступился его 26-летний брат: конфликт перерос в драку, во время которой 26-летний мужчина нанес удары потерпевшему. В результате потерпевшего доставили в больницу, где он ночью скончался.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемому предъявили обвинение, сейчас решается вопрос заключении его под стражу. Расследование дела продолжается.

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