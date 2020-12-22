Волгоград, , 12:24 — REGNUM 41-летний мужчина на почве ревности поджёг соперника на лестничной площадке в одном из многоэтажных домов Волгограда. Потерпевший скончался, злоумышленника приговорили к длительному сроку заключения, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Инцидент произошёл в начала февраля 2020 года в многоквартирном доме по улице 7-ой Гвардейской. Злоумышленник вывел из квартиры, где находилась его сожительница, соперника, облил его дизельным топливом и поджёг зажигалкой. От полученных многочисленных ожогов потерпевший скончался.

В судебном заседании ревнивец не признал свою вину. Приговором Волгоградского областного суда его лишили свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.