Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские нашли мошенника, который выманил у пожилого бывшего прокурора около 4 млн рублей по телефону. Злоумышленником оказался осужденный за похожее деяние петербуржец, отбывающий наказание в колонии-поселении. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В начале декабря на городской номер 82-летнего жителя Невского района Петербурга позвонил неизвестный, который представился его сыном и сообщил, что мужчина якобы попал в ДТП, сбил человека, и теперь ему нужны деньги.

Пенсионер испугался за судьбу своего «сына» и рассказал, что у него имеются накопления, которые он много лет откладывал с пенсии на покупку квартиры — всего немногим более 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте.

Узнав об этом, злоумышленник дистанционно нанял таксиста и попросил свою жертву передать всю собранную сумму ему. А когда пенсионер решил удостовериться у своего настоящего сына о получении «посылки», то понял, что его обманули.

«Сотрудники полиции оперативно установили автомобиль, который подъезжал к дому пенсионера: это оказалось такси популярного агрегатора. Выяснилось, что некий злоумышленник заказал такси, а водителя за небольшую плату использовал, чтобы доставить посылку с похищенными деньгами. При этом таксист не был в курсе противоправных действий. Дальнейший след привел в колонию-поселение на юге города», — уточнили в Главке МВД.

Вскоре была установлена и личность звонившего: им оказался 35-летний петербуржец. Мужчина неоднократно судим с 2005 года за имущественные преступления, в том числе кражи и мошенничество. В 2019 году он был вновь осужден за мошенничество и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении, откуда и совершил звонок своей жертве.

«Его задержали 21 декабря по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейскими было установлено, что пенсионер стал случайной жертвой мошенничества: злоумышленник не был осведомлен о том, что у пожилого человека имеется такая крупная сумма денег, ведь его номер он нашел в слитой базе данных, а звонил с номера, оформленного на имя другого человека», — пояснили в полиции.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

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