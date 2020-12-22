Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту коммерческого подкупа при строительстве жилого дома по улице Калинина в Чебоксарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстанет управляющий одной из коммерческих организаций, осуществляющей авторский надзор по строительству многоквартирного жилого дома по улице Калинина в Чебоксарах. По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый получил 80 тыс. рублей от генерального директора фирмы, являющейся застройщиком дома, за приёмку и освидетельствование скрытых работ по армированию конструкций (балки), а также подписание акта их освидетельствования.

Правоохранители отмечают, что в результате был причинен вред интересам дольщиков и неопределенному кругу лиц из-за «угрозы их жизни и здоровью в случае возможного обрушения конструкции и возникновения аварийного состояния балки».

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый вину признал в полном объеме.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего»). Дело передано в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за девять месяцев 2020 года следственным управлением СКР возбуждено 212 уголовных дел о коррупции, что почти на 20% превышает аналогичный период 2019 года. В том числе заведено пять дел по фактам подкупа, в то время в январе — сентября прошлого года не было ни одного. Больше всего дел заведено по фактам получения взяток — 137 дел.