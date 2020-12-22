Бровары, Украина, 22 декабря 2020, 11:31 — REGNUM В Киевской области пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко. Об этом сообщило 22 декабря издание «Обозреватель».
По данным журналистов, злоумышленники ворвались в дом чиновника, избили его и ограбили.
Полиция открыла уголовное дело и разыскивает преступников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция вручила документ о подозрении 31-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на журналиста одного из оппозиционных украинских телеканалов.
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