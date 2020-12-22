Улан-Удэ, , 11:21 — REGNUM Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 18 и 21 лет, которые в декабре 2018 года похитили человека, а затем избили и ограбили его, оставив умирать на морозе. Подробности сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По словам следователей, к данному преступлению злоумышленники готовились заранее и в качестве орудий преступления решили использовать гаечные ключи. После чего подросток втайне от взрослых взял автомобиль матери марки Honda CR-V. Нападение на жертву было совершено утром 21 декабря 2018 года.

Злоумышленники выследили жертву у дома по проспекту Строителей и, выбрав удобный момент, нанесли ей множество ударов кулаками и гаечными ключами по различным частям тела, после чего насильно усадили в салон автомобиля. Обыск и похищение денежных средств и ключей от квартиры происходило уже там. Затем мужчину повезли к нему домой, где один из злоумышленников похитил крупную сумму денег и вещи потерпевшего, причинив ему имущественный вред на общую сумму более 130 тыс. рублей.

В это время мужчина от полученных повреждений потерял сознание. Обвиняемые отвезли его в безлюдное место к берегу реки Уда и оставили беспомощного человека на морозе, скрывшись с места преступления. Лишь через некоторое время потерпевший пришел в сознание, добрался до ближайшего здания и вызвал скорую медицинскую помощь.

На начальном этапе уголовное дело расследовалось в органах внутренних дел. Преступление некоторое время оставалось нераскрытым. Однако в один из дней потерпевший по голосу узнал в сыне своего коллеги по работе одного из напавших на него молодых людей. После проверки его версия нашла подтверждение, и злоумышленники были задержаны.