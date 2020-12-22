Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования, жертвой стала случайная прохожая. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний житель Сенгилеевского района. Следствие полагает, что 11 декабря 2020 года обвиняемый избил проходящую по улице города Сенгилея 38-летнюю женщину, завёл её к себе в дом под угрозой убийства и изнасиловал.

Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.131 УК РФ («Изнасилование»), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подозреваемый находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный резонанс вызвало преступление в Димитровграде Ульяновской области, где 29 ноября 2020 года было совершено нападение на 10-летнюю девочку. По данным следствия, школьницу попытались изнасиловать в лифте. В совершении преступления подозревают 19-летнего парня.