Ангарск, Иркутская область, , 10:39 — REGNUM В Иркутской области вступил в законную силу приговор в отношении жителя Ангарска, который летом 2020 г. проник на один из участков поселка Ударник, откуда похитил четырех гусей. За это преступление мужчина проведёт три года в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, дело в том, что помимо украденных птиц, которых злоумышленник продал за 500 рублей, подтвердилась его причастность к похищению сотового телефона и мотокосы.

Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи.