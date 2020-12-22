Ишимский район, Тюменская область, , 10:39 — REGNUM В Ишимском районе Тюменской области задержан подозреваемый в убийстве семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 21 декабря 2020 года, после тушения пожара в одном из частных домов в селе Боровое, были обнаружены тела мужчины и женщины, которые являлись семейной парой.

По версии следствия, между супругами и подозреваемым накануне вспыхнула ссора. Злоумышленник нанёс им тяжкие телесные повреждения. Полагая, что супруги мертвы, он поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.