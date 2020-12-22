Самара, , 10:42 — REGNUM Почти 19 тонн винограда будет возвращено из Самарской области в Узбекистан. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Виноград

По сообщению пресс-службы ведомства, на складе временного хранения ООО «Крит — 1» в винограде, прибывшем из Узбекистана, были обнаружены семена повилики. Повилика является карантинным вредителем-паразитом: это однолетнее растение, которое напоминает лиану и относится к семейству вьюнковых. Оно обвивает растения в результате чего они погибают.

Отмечается, что виноград будет возвращен в Узбекистан. За минувшую неделю этот случай обнаружения повилики в винограде из Узбекистана является вторым.

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