Якутск, , 10:31 — REGNUM Госинспекторами минэкологии Якутии оперативно были установлены двое мужчин, которые издевались над дикой лисой, а последствия своей «охоты» выложили в социальные сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В ходе оперативных действий совместно с правоохранителями удалось выяснить, что «недопустимым способом добывают лису» в Сунтарском районе.

Установленных живодёров могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

Как сообщало ИА REGNUM, на видео мужчина пинает дикую лису, наступает на неё и давит насмерть в снегу. До этого живодёры переехали лису трактором и повредили лапы.