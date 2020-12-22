Орел, , 10:14 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следственными органами Орловской области по материалам прокуратуры и УФСБ о злоупотреблении должностными полномочиями должностными лицами «Орёлгосзаказчика» при проведении реконструкции Орловского государственного академического театра имени Тургенева. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, преступные действия нанесли казенному учреждению «Орёлгосзаказчик» ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Согласно материалам дела, в 2014 году КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключил с ООО «Синктел» государственный контракт на выполнение работ по реконструкции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева». Подрядчик получил аванс в 26 млн рублей, однако отработал объём работ частично и с нарушением сроков.

«Должностные лица КУ ОО «Орелгосзаказчик», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, осуществляя управленческие функции по проверке и контролю за выполнением работ, имея основания и возможность своевременно расторгнуть в одностороннем порядке вышеуказанный контракт и взыскать за счет банковской гарантии ранее выплаченный неотработанный в полном объеме аванс, в нарушение законных интересов организации и охраняемых законом интересов государства, подготовили и направили отказ от своих прав по банковской гарантии в ОАО КБ «ЕвроситиБанк», выданной на общую сумму более 30 миллионов рублей, чем лишили КУ ОО «Орелгосзаказчик» права возврата авансового платежа и возмещения имеющихся неустоек, как на момент направления отказа так и в последующем», — сообщили в следственных органах.

В результате «Орёлгосзаказчику» был причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Отметим, что многочисленные дефекты были выявлены фактически сразу после капитального ремонта — руководством театра. Несмотря на это, чиновники работы приняли. С осени 2020 года театр Тургенева не может работать в собственном здании.

Как напоминает ИА REGNUM, это далеко не первое уголовное дело, возбуждённое в связи с нарушениями со стороны должностных лиц «Орёлгосзаказчика». Так, в октябре 2020 года было возбуждено дело о превышении полномочий сотрудниками КУ при строительстве самого известного орловского долгостроя — многопрофильного медицинского центра. Там речь идёт о причинении региону ущерба на 230 млн рублей.