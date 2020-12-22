Уагадугу, , 10:05 — REGNUM Несколько человек были арестованы в ходе совместной операции Международной организации уголовной полиции (Интерпол) с Организацией Объединенных Наций (ООН) по борьбе с контрабандой золота в африканском регионе Сахель. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Интерпола.

В заявлении говорилось, что в ходе операции у задержанных было изъято более 40 000 динамитных шашек и детонаторных шнуров, используемых для незаконной добычи золота.

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран: Сенегал, Мали, Мавританию, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерию, Судан, Эритрею.

В Интерполе заявили, что незаконная добыча золота является новым источником финансирования вооруженных группировок в регионе, а также местом вербовки населения в террористы.

Недельная операция была нацелена на аэропорты, морские порты и сухопутные границы в Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Мали и Нигере.