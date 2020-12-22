Южно-Сахалинск, , 09:52 — REGNUM В Южно-Сахалинске 22 декабря пожарная техника второй раз за сутки попала в ДТП. На этот раз произошло столкновение пожарной автолестницы с легковым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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ДТП произошло около 16:00 по местному времени. На пересечении улиц Ленина и Сахалинской произошло столкновение легкового автомобиля с пожарной автолестницей. В результате ДТП никто не пострадал. Сообщается, что пожарная техника ехала с учебно-методических заданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске утром 22 декабря произошло ДТП с участием пожарной машины и микроавтобуса. Авария произошла примерно в 10:20 по местному времени. Пожарный автомобиль со спецсигналами двигался по встречной полосе, объезжаю пробку. Водитель микроавтобуса Mitsubishi Delica не уступил дорогу спецтранспорту, пишет РИА «Сахалин-Курилы».