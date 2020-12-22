Уфа, , 09:51 — REGNUM Кондуктора троллейбуса убили на остановке общественного транспорта в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, трагедия произошла ранним утром 22 декабря в Стерлитамаке на остановке рядом с торговым центом. Неизвестный ударил холодным оружием женщину. В результате она получила не совместимые с жизнью травмы.

Журналисты также сообщают, что погибшая женщина работала кондуктором троллейбуса. На нее напали, когда она шла на работу.

По информации следователей, подозреваемый уже задержан. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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