Уфа, 22 декабря 2020, 09:51 — REGNUM Кондуктора троллейбуса убили на остановке общественного транспорта в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, трагедия произошла ранним утром 22 декабря в Стерлитамаке на остановке рядом с торговым центом. Неизвестный ударил холодным оружием женщину. В результате она получила не совместимые с жизнью травмы.
По информации следователей, подозреваемый уже задержан. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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