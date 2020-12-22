Пермь, , 09:46 — REGNUM В аэропорту Перми на сутки задержан вылет самолёта в Новый Уренгой. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэровокзала.

Рейс ЮВ238 авиакомпании «ЮВТ-АЭРО» планировалось выполнить 22 декабря в 11:30 по местному времени. Регистрацию прошли 20 пассажиров, Но фактически его собираются осуществить 23 декабря в то же время. Причиной задержки стали погодные условия на Ямале.

Ситуацией с задержкой рейса заинтересовалась Пермская транспортная прокуратура. Ведомство следит за оказанием гражданам услуг, которые предусмотрены Федеральными авиационными правилами.