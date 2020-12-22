Соледар, ДНР, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 22 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм. Зафиксировано применение гранатомёта РПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7)», — сказано в сообщении.

Наблюдатели также зафиксировали два взрыва на позициях ВСУ, осуществлённых в ходе проведения инженерных работ.

В общей сложности украинские силовики применили 21 единицу боеприпасов. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о том, что Киев не предоставил списки лиц для обмена пленными между Донбассом и Украиной.

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