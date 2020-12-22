Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Следственные органы начали проверку по факту смерти пожилой женщины рядом со зданием одной из школ города 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сообщение о трагедии появилось в пабликах в социальных сетях. Сообщалось, что женщина, почувствовав себя плохо, зашла в здание школы. Ей вызвали скорую, однако в здание не впустили (возможно, из-за санитарных мер), вынесли стул. Когда приехала скорая помощь, женщина уже умерла.

В пресс-службе СК уточнили, что погибшей был 61 год, причина смерти — ненасильственная.

«В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.