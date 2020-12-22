Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 09:08 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту гибели работника ООО «Нефтегазстрой» в Пуровском районе. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В ходе проверки следствием установлено, что 29 ноября 2020 года на участке газопровода, расположенного в 17 км от посёлка Пурпе, при устройстве перехода через трубопровод случился обвал траншеи. В результате под завалом грунта оказался 24-летний работник ООО «Нефтегазстрой», который скончался от травм на месте происшествия.

По факту гибели работника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Следствие на данный момент устанавливает должностное лицо, ответственное за охрану труда на участке, не обеспечившее безопасность и условия труда погибшего сотрудника.