Южно-Сахалинск, , 09:05 — REGNUM В Южно-Сахалинске по факту пропажи 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Адыгее живым нашли пропавшего накануне трёхлетнего мальчика

С заявлением о пропаже сына 40-летняя женщина обратилась 18 декабря. До сих пор о местонахождении подростка ничего неизвестно.

«Приметы разыскиваемого: славянской внешности, среднего роста, худощавого телосложения, волосы русые. Во что был одет, неизвестно», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик, который вечером 11 декабря пропал в пригороде Майкопа, был найден живым. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал на своей странице в социальной сети Instagram.