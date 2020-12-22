Иркутск, , 09:04 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1213 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 22 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 385 человек (+269 за сутки).

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Госпитализированы 3387 пациентов (-168 за сутки). Выздоровели 33 305 пациентов (+339 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 169 жителей Приангарья с коронавирусом скончались, но их смерть не была связана с COVID-19.

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