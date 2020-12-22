Джакарта, , 08:33 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 21 декабря 2020 года в 19:33 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 178 км от Малуку на глубине 50 км.

Агентство предупредило жителей о возможных подземных толчках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Филиппин.

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