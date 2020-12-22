Мэкэле, 22 декабря 2020, 08:28 — REGNUM Дочь покойного бывшего премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенави арестовали. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление ее матери.
Семахал Мелес была арестована в столице мятежного региона Тыграй, Мэкэле, сообщила бывшая первая леди Эфиопии Азеб Месфин.
В правительстве Эфиопии никак не прокомментировали арест.
Напомним, что федеральные войска захватили Мэкэле в конце прошлого месяца после нескольких недель конфликта с вооружёнными силами, лояльными «Народному фронту освобождения Тыграй» (НФОТ) партии, которая контролировала регион ранее.
Семахал посещала Мэкэлле до конфликта, чтобы провести исследование для фильма о ее отце, который был центральной фигурой в НФОТ.
Мелес был премьер-министром Эфиопии с начала 1990-х годов и до своей смерти в 2012 году.