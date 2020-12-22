Иваново, , 08:30 — REGNUM В ходе масштабного учения по управлению ракетными ударами в Ивановской области военнослужащие ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) успешно выполнили электронные пуски из комплексов «Искандер-М». Об этом 22 декабря сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что во время учений расчетами ОТРК «Искандер-М» был сделан марш на расстояние в 50 км в незнакомый район, в ходе которого военнослужащими были отражены нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, выдающих себя за геодезистов.

Также указывается, что по прибытии на место назначения расчетами была организована маскировка ОТРК, выполнены нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установлена устойчивая связь и успешно проведены учебные электронные пуски.

Отмечается, что в учении приняли участие свыше 100 военнослужащих и примерно 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава».