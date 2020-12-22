Вольский район, , 09:26 — REGNUM В Вольском районе Саратовской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Утром 21 декабря соцработник прибыла по месту жительства семейной пары в селе Терса Вольского района. Дома и на придомовой территории супругов не оказалось. Тогда соцработник заглянула в баню и обнаружила пожилую пару в предбаннике без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть 81-летнего мужчины и его 91-летней жены.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не выявлено. Предварительно, причиной гибели супружеской пары стало отравление продуктами горения. Для установления точной причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре доследственная проверка была организована после гибели пожилой женщины и госпитализации троих человек, в том числе ребенка, в Марксовском районе Саратовской области. Все пострадавшие обнаружены родственниками. Следователи провели осмотр квартиры. В помещении кухни имелась газовая колонка. По версии следствия, причиной случившегося могло стать отравление продуктами горения.

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