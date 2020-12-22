Нагоя, Япония, , 08:18 — REGNUM При пожаре на подземной парковке гостиницы в центре японского города Нагоя погиб один человек. Об этом 22 декабря сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную пожарную службу.

Уточняется, что в результате возгорания пострадали 11 человек, которые были госпитализированы, и один из них — мужчина в возрасте 50 лет — позднее скончался в больнице.

Кроме того, отмечается, что, согласно предварительным данным, пожар произошел в результате утечки газа, перед ним на парковке велись ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в московском районе Кунцево.