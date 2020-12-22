Магадан, Магаданская область, , 08:09 — REGNUM В Магадане вынесен приговор в отношении 53-летнего мужчины, который признан виновным в покушении на убийство трёх человек и убийстве 36-летнего врача, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Уголовное дело рассматривали присяжные, которые и утвердили обвинительный вердикт.

В суде было доказано, что 28 декабря 2019 года обвиняемый произвёл из ружья три выстрела в мужчин, находившихся в гараже в Магадане.

Но довести преступный замысел на убийство не смог, поскольку ему помешал один из мужчин, который был за рулём и, пытаясь предотвратить убийство, направил автомобиль в сторону стрелявшего.

Стрелок выстрелил в водителя два раза, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Погибший мужчина был врачом-рентгенологом, отцом троих детей, а таксистом был вынужден подрабатывать из-за сложного материального положения в семье.

Подсудимого приговорили к 19 годам лишения своды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 27 на 28 декабря 2019 года в одном из частных гаражей во время распития спиртных напитков вспыхнул конфликт, виновного попросили уйти. Другой участник застолья позвонил знакомому с просьбой на автомобиле их развезти по домам.

В это время обвиняемый в убийстве съездил домой за охотничьим ружьём и вернулся к гаражу с целью отомстить.