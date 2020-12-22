Уфа, , 08:07 — REGNUM Обстоятельства получения травмы рабочим в шахте горно-обогатительного комбината устанавливают в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 19 декабря текущего года рабочие проводили работы по упрочнению массива горных пород в шахте АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат». В какой-то момент часть горной массы обрушилась на 34-летнего проходчика: рабочий получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности, в ходе которой они дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве этого вида работ.

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