Саратов, , 09:25 — REGNUM В Ленинском районе Саратова устранена авария на тепловых сетях. Бригады работали всю ночь. Об этом утром, 22 декабря, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

С его слов, подача теплоносителя в систему началась ночью. На текущий момент отопление восстановили в 47 домах. Управляющие компании приступили к работе по проверке стояков в многоквартирных домах. Горожан просят при возникновении каких-либо вопросов обращаться по телефону единой диспетчерской службы Ленинского района: 8 (8452) 659−873.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 21 декабря прекратилась подача центрального отопления в 101 жилой дом разной этажности с населением более 14,6 тыс. человек. Всему виной стала авария на теплосети в Ленинском районе. Восстановительные работы на теплотрассе вели на пересечении улиц Тверская и Саперная. Кроме жилых домов в зону отключения попали три школы и три детских сада. Энергетики вели оперативное переподключение источников теплоснабжения на резервные схемы. За счет переподключения тепло начало поступать в 54 дома.

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