Хьюстон, США, , 07:22 — REGNUM Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском Гранд-Прери (штат Техас), сообщает пресс-служба местного пожарного департамента.

Сообщается, что воздушное судно разбилось спустя несколько минут после взлета в аэропорту в Гранд-Прери. По предварительной версии, самолет зацепил телефонный столб, после чего упал на землю и врезался в автомобиль. В результате крушения погибли два человека, водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября легкий самолет разбился в Гватемале. Отмечалось, что самолет перевозил гуманитарную помощь для пострадавших от тайфуна. В результате крушения погибли два человека.