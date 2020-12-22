Петропавловск-Камчатский, , 07:12 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в селе Мильково в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в доме по улице Октябрьской. К моменту прибытия пожарных огнем была уже охвачена площадь 48 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших в результате происшествия не было. В доме оказались повреждены пол и стены на общей площади четыре квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пожар произошел в жилом доме в Анивском районе Сахалинской области. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.