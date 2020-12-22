Петропавловск-Камчатский, , 06:43 — REGNUM Столб пепла высотой 8000 метров над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 42 километра», — отметили в ведомстве.

В МЧС России подчеркнули, что на пути следования шлейфа населенных пунктов нет. Пока случаев пеплопада в Усть-Камчатском районе не фиксировалось. Также в районе выброса не проходят трассы движения воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 километра над уровнем моря. Опасности для жителей острова Парамушир этот выброс не представлял.

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