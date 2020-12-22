Владивосток, , 06:42 — REGNUM Во Владивостоке утром 22 декабря совершён наезд на ребёнка, ДТП случилось на пешеходном переходе.

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Мальчик примерно десяти лет переходил дорогу на Океанском проспекте на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, сбил ребёнка пожилой водитель на автомобиле Suzuki Jimny. Машина проехала по верхней части тела мальчика. Свидетели ДТП остановили водителя — он даже не понял, что сбил мальчика, пишет «Комсомольская правда».

Приехавшая скорая увезла ребёнка без сознания. В соцсетях сообщали, что школьник скончался, но в ГИБДД сказали, что, «по нашим данным, ребёнок жив». Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летнего виновника смертельного ДТП, в котором погибла школьница-пассажир приговорили к лишению свободы в Башкирии.