Ширинский район, Хакасия, , 06:15 — REGNUM В Хакасии по информации о нарушении прав шестерых детей возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

21 декабря в одном из СМИ появилась информация о том, что в селе в Ширинском районе проживает семья, в которой воспитываются шестеро детей. Сообщалось о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью, а также о причинении телесных повреждений детям их бабушкой, о неблагополучных условиях и ограничении детей в передвижении.

Семья состоит на учёте в соответствующих органах, но «действенных мер, направленных на защиту прав и интересов» детей, до сих пор не принято.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

СК даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего.

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