Манила, , 05:58 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 32 километрах к юго-западу от Сарангани. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 44,76 километров. Сведений о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у французской островной территории Уоллис и Футуна. Пострадавших не было.